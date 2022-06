Presidente dos Correios fala sobre medidas de recuperação da empresa

O presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, entrevistado do programaA Voz do Brasildesta quinta-feira (23) falou sobre as mudanças implementadas na estatal nos últimos anos. Segundo ele foram “medidas radicais e eficazes para corrigir os rumos e fortalecer a empresa em sua estabilidade financeira.”

De acordo com o presidente da estatal, foram adotadas ações para o fortalecimento da governança e para acelerar a apuracão de irregularidades. Além disso a empresa buscou racionalizar seus recursos, se livrando e até gerando receita com bens não utilizados. A alienação de 50 prédios próprios rendeu R$ 41 milhões e uma operação chamada de Limpa Pátio, de alienação de veículos e outros bens inservíveis, deu retorno de R$ 80 milhões. Floriano também destacou que as mudanças no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) geraram economia anual de R$ 500 milhões.

Durante a entrevista, Peixoto também falou sobre as novidades da companhia, que vem agregando um novo portfólio de produtos “Estamos reinventando e descobrindo opções para atender nossos clientes com opções digitais, físicas e híbridas”, disse.

Segundo o presidente dos Correios, hoje a estatal possui 89 mil empregados. A empresa está presente em 5.570 municípios com 11 mil unidades de atendimento. “Mesmo naqueles municípios menores e mais distantes, onde não temos agência, temos um centro de coleta de correspondência para atender à população”, comemora.



Assista à entrevista completa: