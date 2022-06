Hospital de Parobé ganha 31 novos leitos com investimentos do Estado

O Hospital São Francisco de Assis, no município de Parobé, inaugurou, nesta quinta-feira (23/6), 31 leitos clínicos com investimento do governo do RS, em cerimônia, com o governador Ranolfo Vieira Júnior e a secretária da Saúde, Arita Bergmann. A instituição, que atende cerca de 6 mil pessoas por mês pelo Sistema Único de Saúde (SUS),recebeu R$ 4 milhões do programa Avançar para o projeto composto de um conjunto de leitos e equipamentos.

Durante o evento, o governador lembrou que o Avançar, com investimentos de R$ 6,5 bilhões, destinou R$ 542 milhões para a área da Saúde. “Hoje, inauguramos 31 leitos. Nos próximos dias, serão mais 31, resultando em 62 novos leitos para qualificar ainda mais o atendimento não só para a cidade de Parobé, mas para toda a região. É uma ação que demonstra o momento que vivemos. Quando assumimos o Estado, estávamos com uma crise financeira histórica. Promovemos reformas administrativas, tributárias e fizemos privatizações e concessões, gerando caixa para o Estado. Agora, viramos o jogo e podemos fazer os investimentos e as entregas que a população espera de nós”, declarou.

Novos leitos estão disponíveis para a comunidade de Parobé e região - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

Avançar já destinou cerca de R$ 500 milhões para a saúde, como para a qualificação da instituição em Parobé - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

O montante encaminhado pelo governo do Estado ao Hospital São Francisco de Assis está dividido em equipamentos (R$ 249.253,40) e obras para implementar os novos leitos clínicos (R$ 3.750.746,60). Além da área inaugurada, localizada no terceiro andar do prédio do hospital, outra unidade está sendo construída no térreo para receber mais 31 leitos e deverá ser concluída no final de julho, conforme a direção da instituição. No total, serão 212 leitos.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, comentou que o hospital é uma referência em leitos clínicos na região. "Temos tido uma alta demanda não só devido à pandemia, que felizmente tem recuado, mas também por síndromes respiratórias típicas do inverno e pela necessidade de cirurgias. E este hospital tem dado resposta", disse.

O prefeito de Parobé, Diego dal Piva da Luz, comemorou a abertura dos leitos, citando o objetivo de oferecer novos serviços. "Este hospital não tem dono. É da comunidade".

Já o diretor administrativo do hospital, João Schmitt, falou da expectativa pela conclusão da obra. "O apoio do governo do Estado foi fundamental. Foram sete anos trabalhando para este dia chegar. É uma alegria muito grande ver os leitos prontos para receber os pacientes", finalizou.

Aos 31 leitos inaugurados se somarão outros 31 no Hospital São Francisco de Assis, qualificando ainda mais atendimento de saúde - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini