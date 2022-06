Guaramirim comemora inauguração do trecho estadualizado da BR-280 e confirmação de novos investimentos

Fotos: Mauricio Vieira/Secom

A quinta-feira foi de celebração em Guaramirim, no Norte de Santa Catarina. O Governo do Estado realizou a inauguração dos serviços de duplicação do trecho estadualizado da BR-280 e confirmou novos investimentos na cidade, entre eles o convênio para a construção do esperado Complexo Multimodal, na ligação com Joinville. Ao todo, os investimentos do Estado na cidade chegam a quase R$ 200 milhões.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Augusto Vieira, representou o governador Carlos Moisés, que não pôde comparecer ao evento. Segundo Vieira, os investimentos colocarão Guaramirim em um novo patamar dentro do contexto estadual. Ele salienta que a região já é uma das que mais crescem no Estado, porém uma infraestrutura de qualidade é necessária para acompanhar esse ritmo.

“Essa é uma região com grande potencial de desenvolvimento econômico. Guaramirim ficava aquém se nós olhássemos para as cidades ao lado. É por isso que esses investimentos estão sendo realizados. Onde há desenvolvimento econômico, tem mais emprego e renda e melhores condições de vida”, destaca Vieira.

O prefeito de Guaramirim, Luis Antonio Chiodini, fala com emoção sobre o Complexo Multimodal. Segundo ele, a obra fará com que a cidade dê um salto em termos de desenvolvimento econômico. Ele acredita que, apesar de contar com menos de 50 mil habitantes, Guaramirim poderá entrar no rol das dez cidades com maior PIB de Santa Catarina.

“A diferença dessa obra é imensurável. Já existem tratativas para que empresas de fora de Santa Catarina e até mesmo multinacionais se instalarem no complexo, que terá mais de 40 milhões de metros quadrados e será o maior do Brasil. Nisso, a parceria com Joinville é fundamental. Nós teremos ferrovia, teremos aeroporto de carga e descarga, rodovias, portos perto. É um grande complexo logístico e precisamos enaltecer a sensibilidade do Governo do Estado para tirar tudo isso do papel. Aqui, nós tratamos do futuro econômico da região Norte e de Santa Catarina como um todo”, relata Chiodini.

O investimento do Governo do Estado para a concretização da obra será de R$ 55,6 milhões. O chefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, lembra que todos os anúncios realizados serão bancados com recursos próprios dos catarinenses. “Desde o início da atual gestão, não foi contraído um financiamento sequer. Isso significa o não endividamento do Estado. Essas obras não serão pagas pelas futuras gerações, como acontecia anteriormente”, destaca.

Duplicação da BR-280

O trecho estadualizado da BR-280 compreende quase nove quilômetros. A obra de duplicação foi paralisada em março de 2018 e retomada em novembro de 2019, na atual gestão. O investimento para a duplicação foi de aproximadamente R$ 120 milhões, incluindo as marginais e a construção do elevado no entroncamento com a SC-108, no sentido Massaranduba.

Agora, o secretário Vieira explica que estão em andamento as obras para a construção de novos viadutos, que não estavam previstos no projeto original, num aporte de quase R$ 60 milhões. Além disso, o Estado também está aportando R$ 50 milhões para acelerar a duplicação da parte federal da rodovia, em Araquari.

Transferência especial

Também nesta quinta-feira, 23, o Governo do Estado confirmou o repasse de R$ 15,7 milhões em transferências especiais para a prefeitura de Guaramirim. Os recursos serão usados para a pavimentação de importantes vias da cidade, entre elas a Rua Flor de Maracujá, a Rua São Paulo, a Rua Santa Paulina, a ampliação da Ponte do Agricultor e a Rua 397, na área industrial. Parte do dinheiro também será usada na educação municipal, com a reforma de escolas. “Sem a parceria com o Governo do Estado, seria impossível tirar essas obras do papel”, enaltece o prefeito Chiodini.

O Hospital Santo Antônio, também em Guaramirim, recebeu R$ 150 mil para a compra de equipamentos e insumos. O evento foi acompanhado pelos deputados estaduais Onir Mocellin e Vicente Caropreso, além de prefeitos da região e autoridades locais.