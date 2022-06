Chefe da Casa Civil lança desafio para concessão de espaço subterrâneo em municípios e apresenta Estado como parceiro

Em debate promovido pelo grupo GriClub acerca dos projetos e avanços de infraestrutura no Estado e no município de Porto Alegre, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, lançou o desafio para os municípios concederem o subterrâneo público para utilização de múltiplos serviços.

A utilização do subsolo para fiação elétrica e outros serviços é realidade em cidades no mundo e promove segurança humana, além do próprio embelezamento urbano.

De acordo o secretário, os próprios utilizadores do espaço poderiam contribuir com o financiamento dos projetos, desonerando o ente público do custeio. O governo do Estado seria parceiro dos municípios na busca de possíveis parceiros e consultorias para os projetos, que demandam planejamento de curto, médio e longo prazo.

A utilização do subterrâneo municipal para serviços é uma demanda antiga da sociedade, mas encontra o desafio do elevado investimento necessário. Na capital, por exemplo, apenas 9,2% da rede elétrica municipal é distribuída no subsolo.