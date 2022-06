Daer conclui recuperação do acesso a Floriano Peixoto, no Alto Uruguai

As obras de recuperação da ERS-450, previstas no programa Avançar do Governo do Estado, estão concluídas nos 13 quilômetros da rodovia que ligam os municípios de Getúlio Vargas e Floriano Peixoto, no Alto Uruguai. Executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, os serviços contaram com aporte de R$ 1,8 milhão.

As atividades na estrada iniciaram em abril deste ano e incluíram reparos nos pontos críticos do pavimento, corte da vegetação, limpeza dos dispositivos de drenagem e sinalização da pista.

“Identificamos que essas seriam as intervenções necessárias para deixar a ERS-450 em boas condições de trafegabilidade, facilitando o deslocamento no acesso a Floriano Peixoto. Com o pavimento recuperado, o escoamento da produção será beneficiado por meio da redução no custo de transporte da produção agropecuária para as demais regiões do Rio Grande do Sul”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.