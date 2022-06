Morre no Rio a atriz Marilu Bueno, aos 82 anos

Morreu hoje (22), aos 82 anos de idade, no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, a atriz e produtora Marilu Bueno, após complicações no pós-operatório de uma cirurgia no abdômen. Em nota, a direção do hospital informou que a atriz morreu a tarde. Ela estava internada na unidade desde o final de maio.

Nascida Maria Luiza David Bueno de Lima, em 27 de fevereiro de 1940, no Rio de Janeiro, a atriz não quis se casar e nem ter filhos. Vivia sozinha em seu apartamento em Copacabana, zona sul do Rio.

A artista atuou em várias novelas de sucesso ao longo de sua carreira. Marilu atuava desde os anos 1960 com uma vasta lista de personagens marcantes em sua carreira, sobretudo na televisão e teatro. Ficou conhecida por atuar em vários papéis marcantes na Rede Globo. Entre eles, como a personagem Margot, emO Bofe; Mariinha, emEstúpido Cupido; Gilda Duran, emSem Lenço, Sem Documento, em 1977, quando se afastou dos melodramas por seis anos, realizando apenas participações em programas humorísticos.

Em 1983, regressa às tramas da Rede Globo emGuerra dos Sexos, de Silvio de Abreu, onde teve o privilégio de atuar nas duas versões da novela como a governanta Olívia.

Em 1985, interpreta um de seus personagens mais lembrados pelo público brasileiro, a cômica Tetê, emA Gata Comeu, um grande sucesso no qual Marilu ganhou o carinho dos telespectadores ao lado de Cláudio Corrêa e Castro, seu par romântico na trama.

Um ano depois, transferiu-se para a Rede Manchete, onde trabalhou em algumas produções, regressando à Rede Globo dois anos depois.

Em 2006, foi para a Rede Record, onde atuou nas novelasBicho do Matoe emChamas da Vida.

Depois de três anos fora da televisão, retornou àRede Globo, onde participou doremakedeGuerra dos Sexos, interpretando Olivia Kraus.

Em 2016, esteve emÊta Mundo Bom!Quaro anos depois, voltou à TV e atuou emSalve-se Quem Puder.

O horário do velório e o local do enterro da atriz ainda não foram divulgados.