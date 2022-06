Estado anuncia R$ 48 milhões para cidades atingidas pelas chuvas de maio e ativação de linhas de crédito

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O Governo do Estado anunciou na tarde desta quarta-feira, 22, o repasse de R$ 48,2 milhões para nove cidades atingidas pelas chuvas do mês de maio em Santa Catarina. Além disso, será reeditado o programa Recomeça SC, do Badesc, para a criação de linhas de crédito com juros subsidiados para empresas afetadas pelo evento climático. A solenidade ocorreu em Tubarão, um dos municípios que mais sofreu danos por conta das chuvas.

O governador Carlos Moisés presidiu os trabalhos e afirmou que os repasses são uma pronta resposta do Estado para a reconstrução das estruturas danificadas ou destruídas em razão das enchentes. “O objetivo é atender as pessoas. É para isso que nós trabalhamos. Por isso, vamos fazer essas parcerias com as prefeituras. As cheias deste ano superaram as de 2010, em questão de danos, quando eu ainda trabalhava como comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Tubarão. Estamos dando uma resposta aos prefeitos, que possuem uma equipe boa e apresentaram os seus projetos”, afirma o governador.

No caso de Tubarão, o repasse garantido nesta quarta-feira foi de R$ 15,2 milhões. Os valores serão usados para a construção de casas populares para as famílias atingidas, obras de enrocamento nas margens do Rio Tubarão, especialmente na região central, e aquisição de máquinas e equipamentos para atender demandas da agricultura, infraestrutura e drenagem. Segundo o prefeito Joares Ponticelli, a parceria com o Governo do Estado é fundamental para a reconstrução.

“São investimentos extremamente importantes. É uma pena que tenhamos que usar esse dinheiro para reconstruir coisas que já estavam prontas. Mas é muito bom que esse Governo tenha sensibilidade para nos atender em tão pouco tempo. Faz pouco mais de um mês das cheias e o Governo vem prontamente com a resposta”, diz o prefeito.

O chefe da Defesa Civil estadual, David Busarello, lembra que 149 municípios relataram danos por conta das chuvas de maio. Desse total, 47 decretaram situação de emergência. Neste primeiro momento, estão sendo contemplados os nove municípios (ver lista abaixo) que já tiveram a homologação realizada pelo Governo do Estado.

“Todos os municípios serão atendidos. O Estado deu uma pronta resposta aos atingidos, com os trabalhos emergenciais, e agora segue com o apoio às prefeituras no acompanhamento dos trabalhos”, declara Busarello.

Outro município severamente atingido no Sul do estado foi Orleans. Por lá, quatro importantes pontes foram levadas pelas águas do começo de maio. Agora, a prefeitura receberá R$ 5 milhões para a reconstrução. O prefeito Jorge Koch comemora: “Orleans foi fortemente atacada e nós perdemos quatro grandes pontes. Tenho a certeza que dentro de seis meses nós vamos entregar essas pontes para a população, pois elas são essenciais para o transporte das nossas mercadorias. Só reconstrói que tem recursos e sensibilidade com os municípios. Só temos a agradecer ao Governo do Estado”.

:: Quanto cada cidade vai receber

Tubarão – R$ 15,2 milhões para enrocamento do Rio Tubarão na região central, construção de moradia para famílias que perderam suas casas e compra de máquinas e equipamentos;

R$ 15,2 milhões para enrocamento do Rio Tubarão na região central, construção de moradia para famílias que perderam suas casas e compra de máquinas e equipamentos; Orleans – R$ 5 milhões para a reconstrução de quatro pontes;

R$ 5 milhões para a reconstrução de quatro pontes; São Ludgero – R$ 5 milhões para pagamento de horas-máquina e compra de combustível da frota municipal;

R$ 5 milhões para pagamento de horas-máquina e compra de combustível da frota municipal; São Martinho – R$ 4,8 milhões para contenção de encostas;

R$ 4,8 milhões para contenção de encostas; Lauro Müller – R$ 4,9 milhões para aquisição de retroescavadeira, caminhão-caçamba, trator de esteiras, recuperação de cabeceiras e aquisição de tubos e galerias;

R$ 4,9 milhões para aquisição de retroescavadeira, caminhão-caçamba, trator de esteiras, recuperação de cabeceiras e aquisição de tubos e galerias; Grão-Pará – R$ 5,5 milhões para reconstrução e recuperação de pontes;

R$ 5,5 milhões para reconstrução e recuperação de pontes; Anitápolis – R$ 5 milhões aquisição de mini escavadeira, veículo 4x4, escavadeira hidráulica, rolo compressos e construção de cabeceira e tablados de pontes;

R$ 5 milhões aquisição de mini escavadeira, veículo 4x4, escavadeira hidráulica, rolo compressos e construção de cabeceira e tablados de pontes; Iomerê – R$ 980 mil para reforma de pontes e construção de muro de contenção em via pública;

R$ 980 mil para reforma de pontes e construção de muro de contenção em via pública; Laurentino –R$ 1,7 milhão para aquisição de escavadeira hidráulica, mini carregadeira, barco a motor e veículo 4x4.

Recomeça SC

Pelo Badesc, o Governo do Estado também lançou uma reedição do programa Recomeça SC para empresas afetadas pelo evento climático do último mês. Serão disponibilizados R$ 65 milhões em linhas de crédito que terão juros parcialmente subsidiados. As operações poderão ser de empréstimos entre R$ 20 mil e R$ 200 mil. Há um ano de carência e o pagamento deve ocorrer nos 36 meses seguintes.

“O programa visa o atendimento de micro, pequenas e médias empresas, que foram diretamente afetadas pelas enchentes. Vamos trazer crédito para quem teve a sua capacidade produtiva afetada. 50% dos juros serão pagos pelo Governo do Estado. O dinheiro estará disponível a partir de julho”, explica o diretor-presidente do Badesc, Eduardo Machado.

Presenças

O ato em Tubarão contou a presença dos deputados estaduais Volnei Weber e Luiz Fernando Vampiro, secretários de Estado, prefeitos que receberam recursos e autoridades locais de Tubarão.