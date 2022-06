Benefícios do Treinamento Com Trenó Sled

Os trenós são uma ferramenta de treinamento comum para atletas. A inspiração para o treinamento de trenós pode ser rastreada até a indústria madeireira escandinava, onde os madeireiros não tinham escolha a não ser arrastar as árvores derrubadas para fora das florestas. A partir desse trabalho pesado, os homens desenvolveram pernas e costas poderosas, o que talvez explique por que os levantadores de peso finlandeses são famosos por suas proezas no levantamento terra. Não demorou muito para que o treinamento de trenó chegasse ao atletismo, para o esporte de trenó, no qual os atletas empurram um trenó por uma pista de gelo, a transição foi perfeita. Trenós de empurrar são agora comuns em programas de treinamento de Futebol Americano e Rugby, e também são usados ​​por velocistas e, claro, CrossFitters.

Um elemento crítico de quase todos os esportes, os atletas estão sempre trabalhando para melhorar sua aceleração. Treinar com um trenó é uma forma de condicionamento de sprint, forçando o corpo a se mover contra uma resistência controlada, melhorando a velocidade e a potência e trabalhando duro a cada repetição.

Embora seja um treino difícil e desafiador, há muito pouco risco de lesão ao usar um trenó. Ajuda a construir e fatigar os músculos sem muita carga. O treinamento de trenó é frequentemente usado na reabilitação e prevenção de lesões como uma versão mais segura e controlada do trabalho de sprint.

O trabalho de trenó envolve o uso da força da parte inferior e superior do corpo. O treino de corpo inteiro envolve uma série de músculos e movimentos funcionais, para um ótimo treino ou condicionamento para o dia de competição.

O treinamento de trenó oferece algo diferente do treinamento padrão de qualquer atleta ou guru de fitness. É dinâmico e adiciona algo diferente ao seu treino.

Um trenó com peso o forçará a trabalhar mais, aumentando sua resistência cardiovascular e força na parte inferior do corpo. Um trenó leve permitirá que você corra mais rápido, aumentando a velocidade e a aceleração.

O treinamento de trenó não é ótimo apenas para atletas que desejam aumentar a aceleração e a potência. Eles também são ótimos para praticantes de musculação, para redução da gordura corporal, construir músculos e obter algum condicionamento metabólico. Se você ainda não experimentou o treinamento com trenó, deve tentar, é uma ótima mudança de ritmo que pode proporcionar alguns benefícios fundamentais.

