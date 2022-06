Conta de Luz da região ficará mais cara

A nossa região, que é atendida pela RGE, terá um reajuste na conta de luz já nesta quarta-feira, 22. A autorização foi concedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica e a alta para o consumidor residencial deverá ser de R$ 8,4%.

Para o consumidor industrial a alta tem variações entre 10 e 14%. De acordo com a Aneel, o índice seria maior, mas foi "atenuado" pelo repasse de R$ 5 bilhões obtidos a partir da privatização da Eletrobras, além da devolução de ICMS e da aplicação de recursos da Conta Escassez Hídrica. As informações são e Gaúcha ZH

A RGE atende 3 milhões de unidades consumidoras, em 381 municípios do Rio Grande do Sul. O reajuste tinha previsão de ser aplicado em 19 de junho, mas foi adiado pela Aneel, para aguardar medidas — como a efetivação da privatização da Eletrobras e a aprovação, no Congresso, do projeto que impõe teto nacional de ICMS sobre a energia elétrica — com potencial de atenuar a alta nas contas.

