Daer conclui recuperação de trecho da ERS-344 em Santo Ângelo

Serviços receberam investimento de R$ 2,7 milhões do Tesouro do Estado - Foto: Divulgação Daer

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) renovou as condições de trafegabilidade de 6,5 quilômetros da ERS-344, entre o trevo da Fenamilho e a ponte sobre o rio Ijuí, em Santo Ângelo. Os trabalhos resultaram na recuperação do pavimento e da sinalização da pista.



O trecho recebeu investimento de R$ 2,7 milhões do Tesouro do Estado e integra os mais de 3 mil quilômetros de rodovias a serem recuperados pelo Plano de Obras 2021-2022 do programa Avançar.

“Realizamos um levantamento minucioso dos pontos críticos dessa rodovia, no sentido de aplicarmos as melhores soluções para aumentar a vida útil do pavimento e, assim, proporcionar segurança e eficiência na circulação dos veículos”, destaca o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Os trabalhos começaram na segunda quinzena de maio e terminaram na semana passada. Foram realizadas correções nas camadas do pavimento e eliminadas deformidades na pista. A última etapa consistiu na renovação da pintura das faixas central e laterais.

“Estradas em boas condições impulsionam o desenvolvimento. Intervenções como essas que executamos na ERS-344 e em outras rodovias do noroeste gaúcho certamente irão colaborar com a economia da região, especialmente para o transporte da produção de grãos e as atividades da indústria metalúrgica”, salienta o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo.