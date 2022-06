Estado assina protocolo de intenções com a empresa BSBios nesta segunda (20)

Nesta segunda-feira (20/6), ocorre a assinatura de protocolo de intenções entre o governo do Estado e a empresa BSBios para a implantação de usina de etanol. Será às 10h, no Salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini, com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior.Haverá transmissão ao vivo pelo canal oficial do governo do Estado no Youtube.

Aviso de pauta

O quê: assinatura do protocolo de intenções entre o governo do Estado e a empresa BSBios

Quando: segunda-feira (20/6), às 10h

Onde: Salão Alberto Pasqualini - Palácio Piratini

Transmissão:canal oficial do governo do Estado no Youtube