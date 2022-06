Governador participa da abertura de 22 leitos em hospital de São Jerônimo

O Hospital de Caridade São Jerônimo, no município de São Jerônimo, inaugura 22 leitos de internação clínica com investimentos do governo do RS, nesta segunda-feira (20/6).

O governador Ranolfo Vieira Junior e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participam da solenidade. Depois, visitarão as dependências da instituição para vistoriar obras em andamento. O valor do investimento é de R$ 8 milhões e faz parte do programa Avançar na Saúde.

Aviso de Pauta

O quê: abertura de 22 leitos clínicos no Hospital de Caridade São Jerônimo

Quando: segunda-feira (20/6), às 16h

Onde: Hospital de Caridade São Jerônimo (av. Rio Branco, 1.008 - São Jerônimo)