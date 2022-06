Caixa d'água tomba sobre conjunto habitacional no Rio e fere mulher

Uma caixa d'água de aço desabou e atingiu um prédio do Condomínio Leme II, conjunto habitacional localizado no bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. O episódio ocorreu nesta manhã (15). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência pouco depois das 8h.

A queda da caixa d'água, que possui uma estrutura de aproximadamente 15 metros de altura, atingiu parte do terraço do edifício, que tem cinco andares. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma moradora de 31 anos ficou ferida. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada para o Hospital Municipal Pedro II.

O Condomínio Leme II foi inaugurado em 2014 e faz parte do programa habitacional do governo federal, Minha Casa Minha Vida. A Defesa Civil municipal interditou o edifício atingido. Não há informações sobre que tipo de assistência será dada aos moradores. Procurada pela Agência Brasil, a prefeitura do Rio não deu retorno.

Em nota, a Direcional Engenharia, construtora que cuidou das obras do condomínio, informou ter enviado equipes ao local tão logo tomou conhecimento da situação. "Independentemente das responsabilidades de manutenção envolvendo o empreendimento, entregue há cerca de oito anos e com carência encerrada em 2019, a empresa está prestando assistência aos moradores e realizando avaliações técnicas sobre o prédio atingido. A caixa d'água, fabricada por empresa terceira, passará por perícia técnica e a causa do problema está sendo investigada", informou a empresa.

Em 2020, uma situação similar ocorreu em Cariacica (ES), na região metropolitana de Vitória. Duas caixas d'água cederam no Residencial São Roque, também vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida. O episódio ocorreu apenas duas semanas após a inauguração do condomínio.

*Colaborou Ligia Souto, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro