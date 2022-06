Residência é consumida pelo fogo durante a madrugada em Erval Seco

Uma casa de madeira foi consumida pelo fogo na madrugada desta quarta-feira, 15, no interior do município de Erval Seco. As chamas consumiram toda a estrutura, além dos móveis, roupas e eletroeletrônicos.

O sinistro ocorreu na comunidade do Lajeado Grande por volta da meia noite. Os dois moradores da residência estavam dormindo no momento em que o fogo iniciou. Suspeita-se que tenha ocorrido um curto circuito na fiação elétrica. O Corpo de Bombeiro de Frederico Westphalen foi acionado e esteve no local.

Os moradores perderam todos os bens, com isso doações são bem vindas, principalmente roupas que podem ser enviadas até a Assistência Social do município de Erval Seco.

