Vasco apresenta técnico Maurício Souza

O Vasco apresentou nesta terça-feira (14) o seu novo técnico, Maurício Souza, que chega à equipe de São Januário para substituir Zé Ricardo, que seguiu para o Shimizu S-Pulse (Japão).

Na entrevista coletiva concedida nesta terça, o treinador expressou a alegria de assumir o comando de sua equipe de coração: “É diferente você trabalhar no clube em que você cresceu torcendo, indo ao Maracanã [para acompanhar]. Estou me contendo aqui, mas estou muito feliz. É o maior desafio da minha carreira, um sonho de criança. Estar dando esse entrevista nesse momento é um sonho. O Vasco não é um convite, é uma convocação”.

Maurício Souza assume o Vasco tendo a companhia de seu auxiliar, o português João Eduardo.

A equipe de São Januário volta a entrar em campo, pela Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Londrina, no próximo sábado (18) a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR).