Autorizado concurso público com 699 vagas para a Receita Federal

Portaria publicada na segunda-feira (13/6), no Diário Oficial da União, autoriza a realização de concurso público da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com 699 vagas.

Do total de vagas, 469 serão destinadas para o cargo de analista tributário e 230 para o cargo de auditor fiscal.

Segundo a portaria, o prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de seis meses, contado a partir de 13 de junho.

A portaria também autoriza o prazo de dois meses de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do certame.

