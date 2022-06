Governo anuncia novos investimentos na 4ª fase do Avançar na Saúde

O governo do Estado anuncia, nesta quarta-feira (15/6), em evento no Palácio Piratini, novos investimentos dentro do programa Avançar na Saúde. A cerimônia começa às 10yh no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior e da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Aviso de pauta

O quê: fase 4 do Avançar na Saúde

Quando: quarta-feira (15/6), às 10h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini