Daer executa pavimentação da ERS-118, entre Viamão e o bairro Lami, na capital

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) está trabalhando na pavimentação da ERS-118, na região metropolitana de Porto Alegre, num trecho de 15,9 quilômetros entre Viamão e o bairro Lami, na zona sul da capital. Os serviços contam com um aporte de R$ 17,67 milhões do programa Avançar, do Governo do Estado.

“Essa obra irá conectar o sul de Porto Alegre, o sul de Viamão e parte da orla do Guaíba à Região Metropolitana, facilitando o deslocamento pela região. Mesmo depois de concluirmos a duplicação da ERS-118 entre Sapucaia do Sul e Gravataí, seguimos aprimorando a infraestrutura dessa rodovia para estimularmos a mobilidade e o desenvolvimento econômico do nosso Estado”, afirmou o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

No início do mês se iniciou a implantação das primeiras camadas de pavimento. “Avançamos com frentes de terraplenagem e drenagem nos demais pontos. A meta é, no próximo ano, realizarmos a sinalização, que é a última etapa prevista para a entrega desse trecho à sociedade”, explicou o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo.