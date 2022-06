Governo assina convênios com municípios para escavação de microaçudes

O governo do Estado assina, nesta terça-feira (14/6), convênios com 21 municípios para repasse de valores que serão usados na escavação de microaçudes, previstos no programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural – etapa 1.

A cerimônia ocorre no Palácio Piratini, às 9h, com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior e do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes.



No contexto do eixo Irriga+RS, o Avançar prevê a destinação de R$ 66,3 milhões para a escavação de cerca de 6 mil microaçudes. Os beneficiários serão agricultores e pecuaristas familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas.

Aviso de pauta

O quê:assinatura de convênio para escavação de microaçudes

Quando:terça-feira (14/6), às 9h

Onde:Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini