Quanto Tempo Leva Para Perder o Condicionamento Físico?

O corpo faz mudanças para responder melhor ao exercício. Isso significa que ele se adapta ao estresse que você está colocando e muda de uma maneira que o tornará mais capaz de lidar com esse mesmo estresse no futuro.

Essas mudanças são bastante profundas. Depende do tipo exato de exercício que você está fazendo e pode incluir aumento da massa muscular e força, equilíbrio aprimorado, coordenação aprimorada, gordura corporal reduzida, pressão arterial mais baixa, aumento da capacidade pulmonar e uso de energia mais eficiente. A lista continua. E todas essas coisas são componentes do condicionamento físico.

"Use-o ou perca-o". Embora seja verdade que, quando você para de se exercitar, perde a forma física, a rapidez com que a perde depende de vários fatores, incluindo sua idade, sua forma física, há quanto tempo se exercita e há quanto tempo para. Perder a forma física quando você para de se exercitar, é chamado de destreinamento ou descondicionamento.

O princípio de uso/desuso significa simplesmente que quando paramos de nos exercitar, geralmente começamos a descondicionar, perder força e aptidão aeróbica. A maioria de nós precisa parar de se exercitar de vez em quando por várias razões. Doenças, lesões, férias, trabalho, viagens e compromissos sociais geralmente interferem nas rotinas de treinamento. Quando isso acontece, muitas vezes vemos um declínio em nosso nível de condicionamento.

O descondicionamento em atletas aptos geralmente não parece acontecer tão rápida ou drasticamente quanto em praticantes iniciantes. De fato, um estudo recente analisou atletas adolescentes bem condicionados que treinavam regularmente há um ano. Após três semanas de destreinamento, os pesquisadores descobriram que a força muscular e o desempenho esportivo dos atletas não foram afetados.

O resultado tende a ser muito diferente para novos praticantes. Um estudo de 2001 acompanhou novos praticantes de exercícios quando eles iniciaram um programa de treinamento e depois interromperam o exercício. Os pesquisadores fizeram com que indivíduos sedentários iniciassem um programa de condicionamento físico em bicicleta por dois meses. Durante essas oito semanas, os praticantes tiveram melhorias cardiovasculares significativas e aumentaram substancialmente sua capacidade aeróbica. Com oito semanas, eles pararam de se exercitar pelos próximos dois meses. Foram testados novamente e descobriram que perderam todos os ganhos aeróbicos e retornaram aos níveis originais de condicionamento físico.

Os resultados positivos do treinamento de força geralmente duram mais durante os períodos de inatividade do que os benefícios do treinamento aeróbio. Os níveis de força e massa muscular adquirida começam a diminuir após aproximadamente três semanas de inatividade para praticantes iniciantes. Atletas experientes de longa data, podem manter os ganhos de força por mais tempo, antes de um declínio perceptível.

O mais importante é se manter em movimento de alguma forma, de preferência todos os dias. E nada disso significa que você nunca deve fazer uma pausa. Os dias de descanso também são importantes para o seu corpo. Mas você precisa garantir que seus dias de descanso não superem seus dias de treinamento.

