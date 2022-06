Brasil define equipe para o Mundial de Esgrima

Está definida a equipe que representará o Brasil no Campeonato Mundial de Esgrima, programado para ser disputado no Cairo (Egito) entre 15 e 23 de julho. A Confederação Brasileira de Esgrima (CBE) divulgou nesta segunda-feira (6) os nomes dos 20 atletas que participarão da competição (sendo seis convocados e 14 inscritos diretamente).

Um dos destaques da delegação brasileira é Nathalie Moellhausen, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e que foi campeã em 2019 em Budapeste (Hungria), na última edição do mundial adulto.

Para o Mundial do Cairo foram chamados o melhor atleta de cada ranking nacional adulto: Nathalie Moellhausen (espada feminino), Alexandre Camargo (espada masculino), Bia Bulcão (florete feminino), Guilherme Toldo (florete masculino), Luana Pekelman (sabre feminino) e Bruno Pekelman (sabre masculino). Luana, número 2 do ranking do sabre, foi chamada por conta de desistência de Karina Trois.

Os outros 14 atletas inscritos diretamente são: Victoria Vizeu, Leandro Seini, Mariana Pistoia, Rafaella Gomes, Ana Toldo, Paulo Morais, Ricardo Pacheco, Jerônimo Machado, Pietra Chierighini, Isabela Carvalho, Giulia Gasparin, Rafael Lee, Renato Saliba e Lorenzo Chierighini.