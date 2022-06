Divisão de Acesso 2022: Tupi de Crissiumal empata fora de casa

Resultado não alterou as posições dos times na tabela de classificação do Grupo A (Foto: Reprodução)

Penúltimo e último colocados do Grupo A, respectivamente, Cruzeiro e Tupi se enfrentaram no domingo (5/6), em Cachoeirinha, e o confronto terminou empatado sem gols. O resultado não alterou as posições dos times na tabela de classificação.

Faltando duas rodadas para o término da primeira fase da Divisão de Acesso 2022, o selecionado de Crissiumal tenta fugir do rebaixamento. No dia 8 de junho, o rubro negro recebe o Veranópolis – líder isolado da chave e com vaga garantida nas quartas de final da competição.

A partida está marcada para às 20 horas. Uma vitória, além de ser a primeira, também vai aumentar as chances do Tupi para permanecer na Série A2 do Gauchão.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.