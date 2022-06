Mayra fatura prata e Brasil encerra Grand Slam de Judô com 4 medalhas

A gaúcha Mayra Aguiar faturou neste domingo (5) a segunda medalha de prata para o Brasil no Grand Slam de Judô em Tbilisi (Geórgia). No último dia de competição, Mayra foi superada na disputa do ouro da categoria 75 quilos pela alemã Anna-Maria Wagner, atual campeã mundial. Com o pódio de hoje (5), o Brasil somou quatro medalhas, todas conquistadas por mulheres. Além de Mayra, Ketleyn Quadros (63kg) também assegurou a prata, e Tamires Crude (63 kg) e Rafaela Silva (57 kg) ficaram com o bronze.

Antes de chegar à final , Mayra Aguiar somou duas vitórias consecutivas por ippon: primeiro bateu a anfitriã Tchanturia e na luta seguinte, a semifinal, superou a francesa Audrey Tcheumeo. Na decisão do ouro, Mayra levou umwaza-arida alemã Anna-Maria Wagner e ficou com o vice-campeonato.

A prata em Tbilisi rendeu 700 pontos para a gaúcha que pode voltar ao top 8 do mundo, condição para entrar nas próximas competições como cabeça-de-chave.