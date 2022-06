Ketleyn Quadros é prata e Tamires Crude bronze em Grand Slam de Judô

O Brasil conquistou neste sábado (4) mais duas medalhas no Grand Slam de Judô em Tbilisi (Geórgia), ambas na categoria até 63 quilos. Medalhista olímpica na Olimpíada de Pequim (2008), a brasiliense Ketleyn Quadros faturou a prata após ser superada na final pela israelense Imbal Shemesh. Já Tamires Crude assegurou o bronze ao derrotar a alemã Nadja Bazysnk. Na última sexta (3), a carioca Rafaela Silva faturou o bronze, a primeira medalha do país na competição.

A competição prossegue neste domingo (5), a partir das 5h (horário de Brasília) com as lutas de Mayra Aguiar (até 78 kg), André Humberto (até 100 kg) e Juscelino Nascimento Júnior (acima de 100 kg). As finais estão previstas para as 10h, com transmissão ao vivo no site da Federação Internacional de Judô (IFJ, sigla em inglês).