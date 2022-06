Divisão de Acesso 2022: Tupi de Crissiumal tem confronto direto na luta contra o rebaixamento

A rodada 12 da fase classificatória da Divisão de Acesso 2022 terá o confronto entre o penúltimo e o último colocados do Grupo A. Cruzeiro de Porto Alegre e Tupi de Crissiumal entram em campo no domingo (5/6), às 11 horas, na Arena Cruzeiro.

Um novo resultado negativo complicará demais a situação do rubro negro na competição estadual. O time ainda não venceu e está dois pontos atrás do Cruzeiro. Em 11 partidas, o Tupi acumula seis empates e cinco derrotas.

Depois da rodada deste fim de semana, restarão apenas mais duas para o encerramento da fase classificatória. A equipe de Crissiumal enfrentará, em casa, o Veranópolis no dia 8 de junho e o Gaúcho, em Passo Fundo, no domingo (12/6).

