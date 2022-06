Brasil mantém 100% de aproveitamento na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei manteve 100% de aproveitamento na edição 2022 da Liga das Nações de Vôlei ao vencer a República Dominicana por 3 sets a 1 (parciais de 25-9, 16-25, 25-18 e 25-17) na noite desta sexta-feira (3) em Shreveport-Bossier City (Estados Unidos).

É VITÓÓÓÓRIA! É 100%! ????????????



Sextou com vitória pra seleção feminina de @volei .



???????? 3 x 1 ????????

25/9, 16/25, 25/18 e 25/17



E que primeiro set espetacular! pic.twitter.com/DLCCjiwWNz — Time Brasil (@timebrasil) June 3, 2022

Esta foi a terceira vitória consecutiva da equipe comandada por José Roberto Guimarães, que derrotou a Alemanha por 3 a 1 na estreia e depois bateu a Polônia por 3 sets a 0 em seu segundo compromisso.

Agora o Brasil terá pela frente os Estados Unidos, no próximo sábado (4) a partir das 22h (horário de Brasília).

A Liga das Nações é dividida em três etapas, com quatro compromissos para as dezesseis seleções em cada uma delas. As oito melhores classificadas ao fim das três etapas partem para a fase final, que será disputada em Ancara (Turquia) entre 13 e 17 de julho.