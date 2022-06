Seleção desembarca em Tóquio para amistoso

A seleção masculina de futebol desembarcou nesta sexta-feira (3) em Tóquio (Japão), onde enfrenta a equipe nacional local na próxima segunda-feira (3) no Estádio Nacional a partir das 7h20 (horário de Brasília) em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2022 (Catar).

Ao pousar no aeroporto da capital japonesa, a equipe brasileira foi recepcionada por torcedores locais.

#SeleçãoBrasileira já está no Japão para segundo jogo deste período de preparação para a Copa do Mundo. Vamos!! ??????????



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/jqUzpFHSmn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 3, 2022

O Japão é a segunda, e última, parada do Tour da equipe comandada pelo técnico Tite no Oriente. No primeiro compromisso, na última quinta-feira (2), o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 1 no estádio da Copa do Mundo, em Seul.

Depois os comandados de Tite enfrentarão a seleção argentina em setembro, em partida adiada das Eliminatórias Sul-Americanas.

O Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia no dia 24 de novembro, pelo Grupo G da competição. Na sequência encara Suíça e Camarões na fase de grupos.