Epagri/Ciram lança publicação infantil sobre o funcionamento da maré

Pesquisadores da Epagri/Ciram acabam de lançar uma obra que traz explicações de forma lúdica sobre como funciona a maré, variável oceânica que afeta a economia, o lazer e a segurança de muitas pessoas nas cidades litorâneas. A publicação “Maria Farinha e a Maré” está disponível para download gratuito no site da Epagri. Já a versão impressa será divulgada em breve.

O livro traz conteúdo que pode ser usado por professores de ciências do ensino fundamental, pelos técnicos da extensão da Epagri e pelos agentes comunitários que trabalham com crianças em comunidades pesqueiras. A obra é escrita em primeira pessoa e o narrador é a Maria Farinha, uma espécie de caranguejo presente em todo o litoral brasileiro. O personagem relata as suas observações sobre o sobe e desce da maré, bem como a experiência de ir para o espaço para compreender o fenômeno meteorológico.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Segundo os autores, o entendimento da maré não é simples nem para os adultos, quem dirá para as crianças. Eles relatam que o maior obstáculo na escrita do tema foi abordar a mudança de referencial do observador para a compreensão do fenômeno. “Para compreender a maré, o observador precisa estar no espaço, pois durante o dia a maré não sobe e não desce, somos nós que giramos junto com o planeta e passamos pelas marés altas e baixas”, explica Argeu Vanz, um dos autores. “Essa mudança do referencial pode ser ponto de partida para várias ações de educação sobre diferentes temas que vão além da maré como, por exemplo, o caso do dia e da noite, a posição dos astros, entre outros”, diz o pesquisador.

Juntamente com Argeu, são autores da publicação Carlos Eduardo de Salles Araújo, Luis Hamilton Pospissil Garbossa e Matias Guilherme Boll. Os desenhos são de Anderson Nascimento Monteiro, todos da Epagri/Ciram.

Acesse a publicação digital aqui.

Informações e entrevistas

Argeu Vanz, pelo fone (48) 3665-5006.