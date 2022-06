Gurias do Yucumã farão primeira partida do Brasileirão em casa

A CBF confirmou que a estreia do Flamengo/Gurias do Yucumã no Campeonato Brasileiro A3 de Futebol Feminino será em casa. Como os estádios de Tenente Portela e Derrubadas não tem condições de receber competições profissionais, segundo o diretor Ildo Scapini, a estreia será no CT Futebol com Vida em Três Passos.

A equipe, campeã do interior do Rio Grande do Sul no ano passado, já sabe, inclusive, o dia e horário da estreia: 19 de junho, às 15 horas. O que ainda não foi definido é quem será o adversário.

O sorteio atrasou porque a CBF está estudando o formato da competição, uma vez que o anunciado anteriormente gerou várias críticas, já que previa toda a competição em disputa de mata-mata, o que em tese, resumiria a participação de metade das equipes em um ou dois jogos.

A equipe de Tenente Portela e Derrubadas se reforçou para as competições desse ano, mas segundo Ildo Scapini, algumas peças poderão deixar o time em breve, isso porque o clube montou uma parceria com um agente de futebol feminino de Sidney na Austrália que está avaliando a transferência de algumas atletas do Flamengo para o futebol europeu.

Uma das atletas que poderá sair de São Pedro para desfilar em gramados do velho continente é atacante Vanice Daiane Friedrich, 18 anos, da cidade de Itapiranga, que está sendo avaliada por alguns clubes. A atacante inclusive se mudou recentemente para Tenente Portela para poder se dedicar mais ao Flamengo e a preparação para as competições desse ano.

