Coluna - Brasil domina estreia paralímpica da Gymnasíade

A edição deste ano dos Jogos Mundiais Escolares, também conhecidos como Gymnasíade, realizados no mês passado, teve uma novidade. O evento realizado na região da Normandia (França) recebeu, pela primeira vez, disputas para atletas com deficiência. A equipe paralímpica brasileira obteve 39 medalhas e foi ao pódio nas três modalidades (atletismo, natação e judô).

Maior delegação paradesportiva do evento, com 27 representantes (praticamente um terço do total), o Brasil fez jus ao favoritismo com 16 ouros, 15 pratas e oito bronzes. Não houve um quadro de medalhas específico. Se tivesse, os brasileiros ficariam à frente no geral e por modalidade. Vale lembrar que o país teve a equipe mais numerosa da Gymnasíade com 230 alunos-atletas ao todo.

“A participação dos atletas paralímpicos brasileiros na Gymnasiade foi excelente. Para nós, foi extremamente importante a inclusão de esportes paralímpicos no evento. Tenho certeza de que essa integração foi uma experiência única de aprendizado tanto para os atletas olímpicos como os paralímpicos”, declarou Jonas Freire, diretor de alto rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), àAgência Brasil.

A primeira vez do paradesporto na Gymnasíade reuniu 84 dos cerca de 3,4 mil atletas entre 16 e 18 anos que participaram do evento e envolveu oito das 63 nações representadas na Normandia. O Brasil teve mais competidores em uma única modalidade (atletismo e natação, com 12 atletas cada) que a equipe paralímpica inteira da França (11), anfitriã dos Jogos. Além dos brasileiros, só os turcos marcaram presença nos três esportes.