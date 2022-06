Governo lança programa SOS Estiagem de auxílio a agricultores

O governo do Estado lança, nesta quarta-feira (1º/6), às 10h30, no Palácio Piratini, o SOS Estiagem, programa de auxílio para socorrer agricultores familiares, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e assentados da reforma agrária residentes em áreas rurais.

O evento contará com a participação do governador Ranolfo Vieira Júnior e do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Lopes Velho.