Cidade de Niterói (RJ) recebe quarta etapa do Mundial de Bodyboard

Uma publicação compartilhada por Itacoatiara Pro (@itacoatiarapro)

Uma das principais competições tem início na próxima segunda-feira (6): o IBC Itacoatiara Pro World Contest, a quarta etapa do Mundial de Bodyboard, considerada uma das fases cinco estrelas do circuito. Entre os 100 atletas inscritos de 20 nacionalidades, está Duda Pedra, niteroiense que vai representar o país.

“Só os melhores atletas profissionais do mundo são qualificados para competir nessas etapas, que buscam as condições de ondas mais radicais do planeta. Basta dizer que outras como essa acontecem em El Gringo, no Chile, e Fronton, nas Ilhas Canárias”, afirma Giuliano Lara, idealizador e produtor do Itacoatiara Pro desde a primeira edição, em 2012.