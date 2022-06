Seleção feminina estreia com vitória na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei iniciou a disputa da edição 2022 da Liga das Nações com uma vitória de 3 sets a 1 (parciais 29/27, 23/25, 27/25 e 25/21) sobre a Alemanha em Shreveport-Bossier City (Estados Unidos).

É VITÓRIA NA ESTREIA! ????



A seleção feminina começou com tudo na Liga das Nações de @volei



???????? 3 x 1 ????????

(29/27, 23/25, 27/25 e 25/21)



E que jogo da Julia Bergmann! ???? pic.twitter.com/5UHgINCu44 — Time Brasil (@timebrasil) June 1, 2022

Com este resultado a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães ocupa a terceira posição da fase preliminar, atrás de Turquia e Tailândia, que venceram seus respectivos confrontos por 3 sets a 0. O próximo compromisso do selecionado brasileiro é contra a Polônia, na quinta-feira (2) a partir das 16h (horário de Brasília).

Na renovada equipe do Brasil o grande destaque foi a ponteira Julia Bergmann, a maior pontuadora do time brasileiro com 19 pontos.