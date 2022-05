Secretaria de Agricultura inicia distribuição de sementes de milho do Programa Terra Boa

Governo do Estado vai investir mais de R$ 28 milhões para incentivar a produção de milho em Santa Catarina. Por meio do Programa Terra Boa, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural está apoiando a aquisição de 220 mil sacas de semente de milho. A distribuição iniciou na manhã desta terça-feira, 31, em Canoinhas, e deve atender cerca de 45 mil produtores rurais em todo o estado.

“Hoje é um momento muito especial aqui em Canoinhas. Em conjunto a CooperAlfa, Fecoagro, Epagri, Cidasc e demais entidades presentes, demos o pontapé inicial para o início das operações das sementes de milho do Programa Terra Boa. Por determinação do Governador Moisés, estão sendo investidos mais de R$ 28 milhões, de um total de R$105 milhões em recursos aportados este ano, para incentivar a produção do grão em Santa Catarina ”, destaca o secretário de Agricultura, Ricardo Miotto.

O Programa também apoia a aquisição de sementes de milho de alto valor genético, que geram um rendimento maior por hectare plantado. Essas já representam mais de 70% das sementes retiradas pelos produtores. Com o Terra Boa, o agricultor recebe até cinco sacos de semente e devolve em sacos de milho no próximo ano, com o produto da colheita. O tipo e o nível tecnológico definem a proporção de troca.

Esta é uma das políticas públicas mais tradicionais do meio rural de Santa Catarina e resulta de um convênio firmado entre a Secretaria da Agricultura e a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina (Fecoagro).

A partir desta terça-feira, 31, após obterem as autorizações na Epagri dos municípios, os agricultores estão aptos fazer a retirada nas cooperativas.