Duplas do Brasil perdem nas quartas e se despedem de Roland Garros

As últimas duas duplas com brasileiros no Torneio de Tênis de Roland Garros se despediram da competição nesta segunda-feira (30) após serem superadas nas quartas de final. Na disputa mista, a paulista Bia Haddad e o mineiro Bruno Soares perderam por 2 sets a 1 para a parceria do alemão Kevin Krawietz com a norte-americana Nicole Melichar-Martine, com parciais de 6/4, 6/7 e 12-10. Na sequência, a dupla do gaúcho Rafael Matos com o argentino David Vega Hernández foi eliminada pelo salvadorenho Marcelo Arévalo e o holandês Jean-Julian Rojer por 2 sets a 0.

"Foi cruel, mas especial. Tem muito jogo que é decidido nesse detalhe final e você fica chateado de chegar tão perto, mas acho que hoje foi além disso. A gente dominou o jogo inteiro, literalmente desde o primeiro game. Além disso, a quadra estava um show, com a torcida fazendo muito barulho. Parecia que estávamos em casa. Isso é muito especial. Pra mim, em estágio final de carreira, e a Bia, que está recomeçando a jornada dela, é muito bacana. São momentos como esse que me fizeram jogar até os 40 anos de idade", disse Bruno Soares, de 40 anos.