Sem Censura desta semana recebe o cantor Clayton Aguiar

OSem Censuradesta segunda (30) põe as Festas Juninas em destaque com a presença do cantor e comunicador Clayton Aguiar. O aguardado retorno das quadrilhas e festas caipiras típicas do Nordeste são o tema do programa. A trajetória musical e os anos como radialista e apresentador de televisão também serão o assunto do papo descontraído que ele bate a com a jornalista Marina Machado.

Clayton Aguiar, é economista, gestor e empresário. Nasceu em 1950, na cidade mineira de Coromandel. Mudou-se para Belo Horizonte em 1965, onde estudou no Colégio Estadual do Santo Antônio. Chegou em Brasília em 1968. Em 1980, com o Festival de Música da Funarte e a Feira Pixinguinha, descobriu suas verdadeiras vocações: a música e a comunicação. Gravou seu primeiro disco em 1982, um compacto simples com as faixasXote MineiroeTriste Saudadee arranjos do maestro Leonardo Bruno.

É contratado pelaRádio Nacional de Brasíliaem 1986 e no ano seguinte passa a apresentar o programaBrasil Sertanejo, naRádio Nacional da Amazônia. Sua carreira como radialista conta com passagens pela Rádio Jornal de Brasília FM, JK FM, Rádio Globo AM, Rádio Estúdio Brasil e atualmente está na Super 95 FM de Coromandel. Também apresentou programas de televisão na TV Nacional, Band Brasília, Brasil Central de Goiânia e Rede Brasil de Televisão.

O músico volta aos palcos em 2022 com a turnêClayton Aguiar – 42 Anos na Estrada da Música. O repertório do novo show tem sucessos próprios do artista e hits de grandes nomes como Luiz Gonzaga, Raul Seixas, Roberto Carlos, Os Incríveis e Amado Batista.

Participam como debatedores convidados o jornalista e radialista Edelson Moura e a jornalista Thattyane Nardelli, editora de Cultura doJornal de Brasília.

O programaSem Censuravai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novelaA Escrava Isaura, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pelaEmpresa Brasil de Comunicação (EBC).

Sem Censura – Clayton Aguiar

Segunda-feira (30), às 21h, naTV Brasil

