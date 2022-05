É hoje! EBC abre inscrições para vagas de estágio e cadastro reserva

Estão abertas a partir de hoje (30) as inscrições para o 2º Processo Seletivo de Estágio daEmpresa Brasil de Comunicação(EBC). A empresa oferece oportunidades de aprendizado para estudantes de nível técnico e superior.

Para fazer a inscrição no processo seletivo, o estudante deve se cadastrar na plataforma Super Estágios, que realizará a avaliaçãoonline. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até 12 de junho. O gabarito será publicado no dia 13 de junho.

Para os aprovados, a empresa iniciará a convocação a partir do dia 14 de junho. As bolsas de estágio são de R$ 600 para estudantes de nível superior e de R$ 500 para estudantes de nível técnico. Além da remuneração, os estagiários receberão auxílio-transporte no valor de R$ 220, proporcionais aos dias estagiados. Confira a listagem de vagas:

» Confira aqui o regulamento do processo seletivo

Veja a distribuição de vagas:

Brasília - 18 vagas e cadastro reserva

» Nível superior

Curso Quantidade de vagas Requisito Administração 4 vagas + cadastro reserva Ter cursado no mínimo 50% das disciplinas do curso e não estar no último semestre Audiovisual cadastro reserva Ciência da Computação

Sistemas de Informação

Análise e Desenv. de Sistemas

Engenharia da Computação

Gestão em Tecnologia da Informação 2 + cadastro reserva Ciências Contábeis 3 + cadastro reserva Jornalismo 7 + cadastro reserva Publicidade 1 + cadastro reserva

» Nível técnico

Curso Vagas Requisito Técnico em eletrônica 1 + cadastro reserva Ter cursado no mínimo 50% das disciplinas do curso e não estar no último semestre

Rio de Janeiro - 4 vagas e cadastro reserva

» Nível superior

Curso Quantidade de vagas Requisito Jornalismo 3 vagas + cadastro reserva Ter cursado no mínimo 50% das disciplinas do curso e não estar no último semestre Publicidade 1 vaga + cadastro reserva

São Paulo - 1 vaga e cadastro reserva

» Nível superior

Curso Quantidade de vagas Requisito Jornalismo cadastro reserva Ter cursado no mínimo 50% das disciplinas do curso e não estar no último semestre

Tabatinga - 2 vagas e cadastro reserva

» Nível técnico

Curso Vagas Requisito Administração 2 vagas + cadastro reserva Ter cursado no mínimo 50% das disciplinas do curso e não estar no último semestre

Saiba mais sobre a EBC

AEBCfoi criada com uma função constitucional precisa: estabelecer uma rede de comunicação que atuasse em todos os meios (rádio,broadcast, internet) de maneira a complementar os sistemas privado e estatal, para atender unicamente aos interesses do público em geral. A missão da empresa é levar conhecimento, informação e cultura para a população de todas as idades, em todas as localidades do país, sem interferência política ou comercial.

A estatal conta com oito veículos, entre eles aRádio Nacional, aTV Brasile aAgência Brasil- todos vastamente premiados e socialmente reconhecidos como fontes de informação confiável e de conteúdo educativo de qualidade, assim como autores de produções culturais relevantes e inclusivas.