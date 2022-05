Estudo do DEE aborda evolução de metas em indústria, inovação e infraestrutura

O acesso da população gaúcha à internet aumentou mais do que a média brasileira, superando 10 milhões de pessoas em 2019, o que representa 89,1% dos residentes no Estado. No país, a média é de 86,6%. Os dados fazem parte do Caderno Objetivos do Desenvolvimento Sustentável sobre Indústria, Inovação e Infraestrutura Rodoviária, produzido pelo Departamento de Economia e Estatística, da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), publicado na quarta-feira (25/5).

A busca pelo cumprimento dos chamados ODS é um compromisso brasileiro, assinado com a Organização das Nações Unidas, e prevê alcançar 17 metas de desenvolvimento até 2030. O objetivo abordado no caderno é o de número nove, que tem a meta de “construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação”. O estudo apresenta dados do Rio Grande do Sul em comparação com o Brasil referentes a sete metas.

Outro indicador positivo apontado pela publicação é a taxa de acesso a crédito por parte de pequenas e microempresas (MPEs). Conforme o estudo, houve o aumento substancial do saldo de operações. No Estado, as iniciativas deste porte representam 99% das empresas, número semelhante ao nacional. A geração de ocupações fica em torno de 61%. Conforme o estudo, as limitações das MPEs em financiar suas atividades apontam para a necessidade de mais acesso a crédito, para fomentar o desenvolvimento econômico.

O incremento da geração de energia elétrica renovável, sobretudo pela via eólica, foi outro ponto positivo registrado no estudo do DEE/SPGG. “Esta elevação tem um aspecto importante pois vem reduzindo a dependência da energia termelétrica quando o Rio Grande do Sul enfrenta estiagem”, afirma o pesquisador Rodrigo Morem da Costa, responsável pelo estudo. Segundo dados apresentados no caderno, de 2015 até 2020, a geração eólica aumentou em 72,2% no RS.

Entre os indicadores que apresentaram resultado negativo, está a participação da indústria de transformação na economia. Conforme Morem, as metas não têm todas o mesmo peso, sendo algumas mais importantes a longo prazo. É o caso da participação das atividades de alta complexidade tecnológica e da indústria de transformação no PIB, em queda nos últimos anos.

“Dentro da indústria de transformação, ainda há uma redução das atividades de maior conteúdo tecnológico, as chamadas industrias high-tech", explica. Essa redução, conforme o pesquisador tem dois aspectos. Em um deles, há o caráter conjuntural, devido à queda de demanda no setor automotivo e de máquinas agrícolas envolvendo crise econômica no Brasil e na Argentina, que era o principal destino dos bens industrializados no Rio Grande do Sul. No outro, há o aspecto estrutural, fruto de limitações na competitividade de empresas de alguns setores, cujos fatores determinantes variam conforme o caso, não tendo uma explicação única.

No cômputo total, em razão da relevância da desindustrialização e da baixa participação de atividades de alta complexidade tecnológica na economia gaúcha, assim como ocorre no Brasil, o saldo das metas do ODS-9 foi negativo, apesar da evolução positiva em outros de seus indicadores.

• Clique aqui para ler o estudo completo.

• Clique aqui para conhecer mais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.