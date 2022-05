Pequenos negócios foram os maiores geradores de empregos em março

Levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), mostra que as Micro e Pequenas Empresas (MPE) expandiram, no mês de março de 2022, a sua participação proporcional na geração de novos postos de trabalho no país.

Segundo o SEBRAE, o segmento abriu 88,9% de todas as vagas no terceiro mês deste ano. De acordo com o CAGED, os pequenos negócios contabilizaram mais de um milhão de admissões e um saldo positivo de 121 mil empregos.

No acumulado do ano, o Brasil já registra saldo de 615 mil novos postos de trabalho, sendo as Micro e Pequenas Empresas as grandes fornecedoras de emprego, com 430 mil vagas, correspondendo a 70% do total. Por sua vez, o levantamento indica que as médias e grandes empresas registraram saldo de 148 mil empregos – 24,1% do total.

