Vendas de veículos automotores têm queda de 6% em abril

As vendas de veículos automotores novos tiveram queda de 6,07% em abril em comparação ao mesmo mês do ano passado. Foram comercializados 270.560 veículos, ante 288.045 em abril de 2021. Em comparação a março de 2022, o declínio foi menor: 1,11%. Já no acumulado do ano (de janeiro a abril), as vendas somam 996.900 unidades – 7,18% a menos do que o registrado no mesmo período do ano passado. Os dados divulgados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE).

— Temos notado uma recuperação gradativa nos emplacamentos. Apesar de ainda estarmos em retração, no acumulado do ano, notamos que, no fechamento do primeiro bimestre de 2022, o volume estava cerca de 13% menor se comparado a igual período de 2021. Agora, a retração caiu para pouco mais de 7%, o que sinaliza um movimento de retomada — destacou o presidente da FENABRAVE, Andreta Júnior.

