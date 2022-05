Tupi de Crissiumal perde a quarta partida na Divisão de Acesso 2022

O Tupi de Crissiumal completou dez jogos na Divisão de Acesso 2022 e ainda não conquistou nenhuma vitória. Por outro lado, amargou sua quarta derrota na competição estadual na tarde do sábado (28/5) ao perder para o Glória de Vacaria, fora de casa, pelo placar de 1 a 0.

No retrospecto do rubro negro também são contabilizados seis empates, o que deixa o time na última posição do Grupo A. Os lanternas de cada chave ao final da fase classificatória serão rebaixados.

Depois de dois compromissos longe de Crissiumal, na quarta-feira (1º/6), o Tupi voltará a jogar diante de sua torcida. O confronto contra o Passo Fundo está marcado para às 19 horas.

