Palmeiras atropela São José e retoma a ponta do Brasileiro Feminino

A perda da liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, no sábado (28), foi apenas provisória. Neste domingo (29), o Palmeiras recuperou o topo da tabela ao golear o São José por 5 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo, pela décima rodada da competição.

O Verdão foi a 25 pontos, novamente um a frente do Corinthians, aumentando a expectativa para o clássico entre alvinegras e alviverdes, no próximo sábado (4), às 14h (horário de Brasília), no Allianz. O São José, por sua vez, segue com nove pontos, na 13ª posição, abrindo a zona de rebaixamento. Também no sábado que vem, às 15h, as Meninas da Águia recebem o Flamengo no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP).

As plestrinas foram para o intervalo com três gols de vantagem. Aos nove minutos, a meia Duda Santos soltou a bomba na cobrança de falta e abriu o marcador. Aos 34, a zaga do São José afastou mal o cruzamento de Chú pela esquerda, Duda Santos pegou a sobra e rolou para a também atacante Carol Rodrigues finalizar. Quatro minutos depois, a centroavante Bia Zaneratto, de pênalti, fez o terceiro gol alviverde.

Na segunda etapa, aos 14 minutos, a atacante Byanca Brasil recebeu passe de calcanhar da meia Andressinha e concluiu na saída da goleira Zany. Por fim, aos 43, Bia Zaneratto avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para a meia Patrícia Sochor completar na área, isolando o Palmeiras como melhor ataque do Brasileiro (25 gols) e fechando o placar.

Em outra partida deste domingo, Cruzeiro e Cresspom empataram sem gols no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte. As mineiras atuaram com uma jogadora a menos desde os 30 minutos da etapa inicial após expulsão da goleira Taty Amaro. A igualdade manteve os times na parte inferior da tabela. As Cabulosas ocupam o 12º lugar, um à frente da zona de rebaixamento, com dez pontos. As Tigresas do Cerrado continuam na 14ª posição, no Z4, com seis pontos.

As duas equipes voltam a jogar no próximo domingo (5), às 15h. O Cruzeiro visita o Real Brasília no Defelê, na capital federal, enquanto o Cresspom recebe o São Paulo no Abadião, em Ceilândia, no Distrito Federal.