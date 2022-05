Semana tem 29 licitações previstas na Celic

A aquisição de materiais e acessórios para projeção de vídeo, fotografia e som para a Secretaria da Cultura (Sedac) está entre as licitações previstas no calendário da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 30 de maio a 03 de junho. O pregão está agendado para terça-feira (31/5), às 9h30min.

Também estão previstos quatro pregões para aquisição de materiais para construção civil e de vestuários, assim como descartáveis para copa/cozinha, pneus, câmaras, protetores e materiais para consertos.

No total, a previsão é de 29 licitações na semana de 30 de maio a 3 de junho, visando a atender demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Mais detalhes sobre os processos podem ser obtidos no site da Celic(www.celic.rs.gov.br).

•Clique aqui para acessar a agenda completa do período.