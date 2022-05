Rádio Nacional de Brasília inicia celebração dos 64 anos neste sábado

Na próxima terça-feira (31), aRádio Nacional de Brasíliacompleta 64 anos de história e de bons serviços prestados à sociedade. Há mais de seis décadas, a emissora pública oferece informação confiável e entretenimento aos ouvintes não apenas do Distrito Federal, mas de todo o país.

A trajetória daNacionalse confunde com a história do Brasil e da capital federal. Criada em 1958, com a finalidade de apoiar a construção de Brasília, a rádio serviu como meio de comunicação para os trabalhadores que estavam construindo a nova cidade.

Para celebrar a data, a emissora já antecipou os festejos com vinhetas veiculadas durante a sua programação. São mensagens de artistas, ouvintes, internautas, empregados daNacionale entrevistados de diversas áreas, em um tributo à rádio.

As homenagens seguem neste sábado (28), com o programaEspecial Rádio Nacional Brasília - 64 anos, que será transmitido diretamente do estacionamento 13 do Parque da Cidade de Brasília, das 9h às 12h. A proposta é reunir âncoras da emissora para interagir com o público e com os artistas que estarão se apresentando no local.

Já estão confirmadas as participações de Ray Titto e Calabares e grupo de dança Country; da dupla sertaneja Fábio e Maicon; de Valvox e Luciana Andrade da banda de MPB Som A+; de Repentistas da Casa do Cantador; de Os correntes do Forró; e de performances de capoeira e maculelê com o Grupo Grito de Liberdade.

Também estará presente no programa a Gerência de Educação no Trânsito do Detran/DF, com o grupo de teatro que ajudará na distribuição de material educativo referente ao Maio Amarelo, campanha de conscientização sobre mortes no trânsito.

E na terça-feira (31), dia que marca os 64 anos da Nacional de Brasília, os ouvintes poderão conferir, ao vivo, uma programação especial temática transmitida ao longo de todo o dia.

Entretenimento, esporte, bate-papo e notícia são alguns dos conteúdos que estão no ar pela nova programação daRádio Nacional. As faixas musicais trazem gêneros nacionais e prestigiam astros que fazem sucesso na nova MPB e no pop contemporâneo do país, além dos clássicos da música brasileira.

Personalidades da nova geração que mobilizam o público nas plataformas digitais de streaming ganham espaço nas atrações e na seleção de músicas da rádio. O repertório contempla hits de artistas que repercutem junto aos jovens como banda Melim, Tiago Iorc e Vitor Kley .

A estratégia de fortalecer a presença digital da emissora é outra iniciativa para incrementar o relacionamento com seus públicos e alcançar novos ouvintes. Para isso, aNacionalestá no Instagram e intensifica as transmissões no YouTube.

A rádio também marca presença no Spotify com o perfilRádio Nacional. O espaço disponibilizaplaylistscom hits atuais e composições segmentadas por gênero. Os fãs também podem ouvir novasplaylistscom os conteúdos dos programas da emissora. A participação do público é assegurada através das redes sociais e pelo WhatsApp. Os locutores buscam essa integração durante a programação daNacional.

Transmissões em rede na banda estendida

A consolidação da rede daRádio Nacionalé uma das realizações de 2021. Além da tradicional frequência FM 96,1 MHz em Brasília, a emissora ganhou, em maio, presença em outras quatro capitais brasileiras, na chamada banda estendida, em FM 87,1, no Rio de Janeiro, que se mantém ainda no AM, e em São Paulo, Belo Horizonte e Recife. A Nacional também está em São Luís, no dial FM 93,7 MHz. Agora, os conteúdos entram no ar em rede.

Uma das metas para 2022 é estender o alcance da rede com a expansão para outras capitais.

