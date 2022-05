Governador cumpre agendas em Capão da Canoa neste sábado, dia 28

O governador Ranolfo Vieira Júnior estará em Capão da Canoa neste sábado (28/5), para uma série de agendas. O primeiro compromisso será às 10h15, na vistoria de obras de duplicação da ERS-407, no trecho em frente ao Instituto Estadual Riachuelo. Logo após, às 11h, o governador participa da abertura do 23º Rodeio Crioulo de Capão da Canoa, no Parque de Rodeios do CTG João Sobrinho.

Ranolfo também visitará a Delegacia Regional de Capão da Canoa, para a assinatura de um protocolo de intenções, às 14h.

Avisos de pauta em Capão da Canoa, neste sábado (28):

• O quê: vistoria das obras de duplicação da ERS-407

Horário: 10h15

Onde: trecho em frente ao Instituto Estadual Riachuelo

• O quê: abertura do 23º Rodeio Crioulo de Capão da Canoa

Horário: 11h

Onde: Parque de Rodeios do CTG João Sobrinho - Tapera dos Quadros

•O quê: visita à Delegacia Regional para assinatura de protocolo de intenções

Horário: 14h

Onde: av. Rudá, 771 - Centro