Sede do governo do Estado é instalada em Caçapava do Sul durante a abertura da Festa do Azeite de Oliva

A sede do governo do Estado foi instalada temporariamente, nesta sexta-feira (27/5), em Caçapava do Sul, onde se realiza a 1ª Festa do Azeite de Oliva. A transferência temporária da sede do Executivo faz parte do projeto Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade, que tem o objetivo de aproximar o governo estadual dos municípios e das pessoas, além de potencializar eventos que ocorrem no Rio Grande do Sul.

Antes do ato de instalação, o governador Ranolfo Vieira Júnior participou da abertura da festa, visitou estandes e conversou com expositores. Também participaram da solenidade o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o prefeito de Caçapava do Sul, Giovani Amestoy, e o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Renato Fernandes.

“Estamos aqui com boa parte do nosso governo, nos reunindo com a prefeitura e com setores da comunidade, buscando ouvir as pessoas e prestigiando esse grande evento. O setor de eventos e o de turismo estão entre os que mais foram atingidos pela pandemia, por isso, o nosso projeto busca valorizar esses segmentos”, disse o governador.

Antes do ato de instalação do governo, Ranolfo, junto a Mourão, visitou estandes na festa em Caçapava do Sul - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Ranolfo também destacou a potência da cultura da oliva no Rio Grande do Sul, que vem ganhando força e protagonismo no cenário nacional. “Essa festa mostra a importância da olivicultura, que a cada ano cresce mais no nosso Estado. Hoje, o Rio Grande do Sul é responsável por 75% da produção de azeite de oliva do país, e os azeites aqui produzidos são reconhecidos e premiados internacionalmente”, observou.

Maior produtor nacional de azeite de oliva, o Estado produziu, no ano passado, mais de 200 mil litros de azeite, conforme o Ibraoliva. Na última safra, o cultivo da oliva atingiu 6 mil hectares de área plantada – sendo 2,1 mil hectares em idade de colheita – e produção de 2 mil toneladas, segundo dados Radiografia Agropecuária Gaúcha 2021, publicação da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). O levantamento apontou ainda que há 191 olivicultores em atuação no RS.

Uma comitiva de governo acompanhou o governador Ranolfo durante o dia para ouvir e encaminhar demandas da região. Estavam presentes os secretários da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes; do Turismo, Raphael Ayub, de Obras e Habitação, Volnei Minozzo, e de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum. Eles participaram de um almoço com lideranças da região no Clube União Caçapavana.

Rota das Oliveiras

Ainda no Clube União Caçapavana, o governador assinou um protocolo de intenções entre o Governo do Estado, o Ibraoliva e a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), para ações de promoção de rotas turísticas dentro do segmento da olivicultura. As ações devem ainda apoiar a integração entre as regiões envolvidas com o cultivo da oliva para a consolidação desses locais como destinos turísticos do RS.

Em 2019, o então governador Eduardo Leite sancionou a lei que instituiu a Rota das Oliveiras, para estimular este segmento do turismo rural que vem sendo chamado de olivoturismo. Atualmente, 38 municípios integram a rota.

O secretário do Turismo, Raphael Ayub, destacou o potencial turístico das regiões das olivas. “O turismo é transversal, conversa muito com a cultura, com o meio ambiente e, aqui neste caso, com a agricultura. Nosso objetivo é potencializar o destino turístico das olivas. Queremos fazer com que os operadores de turismo, que são as agências, visitem as propriedades e possam iniciar a venda desses roteiros”, disse.

Em sua última agenda em Caçapava do Sul, o governador visitou a fábrica e o empório da Prosperatto, produtora de azeite de oliva. Ranolfo foi recebido pelo proprietário da empresa, Eudes Marchetti, e acompanhou parte do processo de produção do azeite.