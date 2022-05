Sine oferece oportunidades de trabalho para dependentes químicos em fase final de tratamento

Com o objetivo de reinserir dependentes em substâncias psicoativas no mercado de trabalho, a equipe do Serviço Social da Unidade de Atendimento ao Trabalhador do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Florianópolis, coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), esteve na última quinta-feira, 26, no Instituto El Shaddai. A Instituição é especializada no tratamento e acolhimento de dependentes em substâncias psicoativas, localizado no município de Palhoça.

A ação teve como objetivo realizar o cadastro para a intermediação de mão-de-obra de 11 acolhidos que estão na fase final do tratamento e com possibilidade de entrar no mundo do trabalho.

“Como o Sine visa a inserção do trabalhador no mercado de trabalho e a Instituição tem por objetivo recuperar e ressocializar pessoas, concluímos que logramos êxito. Ressaltamos que a ação não é estanque e nem está findada. A parceria firmada terá continuidade, uma vez que os acolhidos também serão acompanhados pelo Serviço Social do Sine/Florianópolis até estarem inclusos no mercado de trabalho”, destaca a servidora do Sine, Claudia Regina Moser.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Para concorrer

A presença da equipe do Sine em locais estratégicos, como a ida ao Instituto de tratamento e acolhimento de dependentes de substâncias psicoativas e até a Caravana do Emprego, é apenas uma das maneiras de se candidatar às vagas. As pessoas podem procurar uma das mais de 140 unidades do Sine, estaduais e municipais, em funcionamento em Santa Catarina. Para o cadastro, é necessário apresentar pessoalmente documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. Devido à pandemia, o atendimento em algumas unidades está sendo feito via agendamento, por telefone.

Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do Governo Federal Sine Fácil, que pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma vaga e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil.

