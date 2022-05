Investimento de R$ 7,2 milhões beneficia escoamento da produção entre a Região Central e a Fronteira Oeste do RS

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) concluiu mais um trecho de recuperação asfáltica na rodovia RSC-377, que liga a Região Central à Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Foram renovadas as condições condições de 39 quilômetros entre os municípios de Manoel Viana e São Francisco de Assis. Os serviços receberam investimento de R$ 7,2 milhões do programa Avançar, promovido pelo governo estadual. Iniciadas em março, as obras foram entregues este mês.



“A RSC-377 é um dos principais corredores rodoviários da malha estadual, por isso mobilizamos frentes de obras para melhorias em diferentes trechos.Já vínhamos realizamos intervenções a partir de Alegrete, o que beneficia enormemente o transporte da produção agropecuária que parte da fronteira oeste para outras regiões gaúcha”, afirmou o secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza.



De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as ações na RSC-377 entre Manoel Viana e São Francisco de Assis incluíram reparos no pavimento e implantação de nova capa asfáltica.

Texto: Ascom Daer

Edição: Secom