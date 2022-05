Dupla de Rafael Matos vai às oitavas de Roland Garros

Uma publicação compartilhada por Rafael Matos (@rafaelfmatos)

“Muito feliz com a vaga nas oitavas em Roland Garros, era um primeiro objetivo que havia traçado com o David. hoje tivemos um pouco de altos e baixos. Oscilei em questão de energia e intensidade no fim do primeiro set, mas David me bancou, me ajudou para voltar. No segundo comecei bem e no fim ele abaixou. Perdemos um 4/5 num game duro de saque dele. Importante começar bem no terceiro, abrimos vantagem de duas quebras com 3 a 0. Foi importante que, mesmo oscilando, nós nos apoiamos e voltamos com tudo no terceiro set”, declarou Rafael Matos.

O brasileiro e o espanhol ainda aguardam para saber quais serão os rivais nas oitavas de final. Eles serão definidos na próxima sexta-feira (27) no duelo entre os belgas Joran Vliegen e Sander Gille e os australianos Luke Saville e Jordan Thompson.