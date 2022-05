Tremores sentidos em Passo Fundo vieram de terremoto na Bolívia, explica geóloga

Um terremoto de 7.2 de magnitude atingiu uma região do Peru ontem (26). Os índices do serviço geológico dos Estados Unidos mostraram que o local fica próximo da fronteira com a Bolívia. Ouvintes relataram na Uirapuru que sentiram tremores em diversos lugares diferentes em Passo Fundo.

Em entrevista, a geóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Débora Medeiros, explicou que o terremoto em si não foi sentido em Passo Fundo, mas sim algumas oscilações no terreno. Conforme ela, o terremoto ocorreu em um epicentro de distância considerável do Brasil, então o que é sentido no país é reflexo da energia gerada quando o abalo sísmico ocorre.

De acordo com Débora, neste caso recente, o terremoto ocorreu em uma região considerada de alta instabilidade tectônica, porque fica no limite de duas placas que, quando movimentam-se, geram energia suficiente para provocar abalos até mesmo em outros países, como o próprio Brasil. Ela explica que a energia deste abalo dissipa-se ao longo de um grande terreno, até ser finalizado, por isso foi possível sentir um pouco do reflexo do terremoto em Passo Fundo e outras regiões do país. Segundo Débora, essas oscilações no terreno não são graves e nem derrubam estruturas, porque estamos distantes do epicentro do terremoto.

Além disso, a geóloga explicou que o Brasil fica sobre a Placa Sul-Americana, que é de grande extensão, mas não está em constante movimentação próximo ao país. Por isso, é possível afirmar que o Brasil está em uma posição de privilégio e muito dificilmente registrará um grande terremoto, apenas pequenas oscilações como as que foram sentidas ontem em Passo Fundo.

